94 спортсмена из 5 стран приехали в Донецк на «Donbass Billiard Fest»

СЕГОДНЯ 14:04 2018-11-05T14:05:11+03:00

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Сегодня, 5 ноября, в Донецке стартовал большой международный бильярдный турнир «Donbass Billiard Fest». В столицу Донецкой Народной Республики съехались спортсмены из пяти стран: России, Турции, Арминии, Узбекистана, Луганской Народной Республики. Кроме того, в соревнованиях принимают участие спортсмены с территорий Донбасса, временно подконтрольных Украине, и самой Донецкой Народной Республики.

— Очень приятно видеть в этом замечательном зале такое созвездие спортсменов бильярдного спорта, представляющих страны, в которых хорошо развит этот вид спорта. Я приветствую всех участников и благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать в ДНР и своим присутствием украсить турнир, который посвящен памяти выдающегося мастера бильярдного спорта, который был в Донецке родоначальником бильярдного спорта Леонида Петровича Матвы, — обратился к участникам «Donbass Billiard Fest» исполняющий обязанности Министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

Главный судья «Donbass Billiard Fest» Виктор Бандура приехал из Мариуполя и привёз с собой команду из шести человек. Также в соревнованиях принимают участие игроки мирового ТОПа: трехкратный чемпион мира, абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Никита Ливада, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и абсолютный чемпион России, заслуженный мастер спорта Владислав Осьминин.

Напомним, что итоги личного зачёта жюри подведёт 8 ноября, а командного – 10 ноября.