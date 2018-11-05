СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-05T12:50:32+03:00

Представитель ЛНР в гумподгруппе Ольга Кобцева прокомментировала заявление Ирина Геращенко о том, что именно Россия тормозит обмен пленными

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В преддверии очередного раунда мирных переговоров в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook обвинила Россию в блокировке обмена пленными. Предсавитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

— Геращенко потеряла контроль над реальностью: по Минским соглашениям об освобождении пленных необходимо достигать договоренности с представителями ЛНР и ДНР, — заявил Ольга Кобцева

Она подчеркнула, что обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной до сих пор не состоялся только потому, что сама Геращенко давно не появляется на заседаниях подгруппы.

— Ситуация по обмену удерживаемыми лицами со стороны Украины в лице Геращенко не меняется. Она уже давно отсутствует на заседаниях гуманитарной подгруппы и в преддверии очередной встречи в Минске делает заявления в соцсетях, используя сугубо антироссийскую риторику. Задавая такой тон, она, к сожалению, стремится предопределить безрезультативность очередной встречи участников минского процесса, — подчеркнула Ольга Кобцева.

Напомним, что очередной раунд мирных переговоров в Минске состоится уже завтра, 6 ноября.