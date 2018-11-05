2018-11-05T12:08:51+03:00
Общество

Минстрой ДНР располагает всеми резервами, чтобы оперативно устранять аварийные ситуации

С началом отопительного сезона Минстрой Республики не исключает возможность возникновения аварий, но устранять их собирается оперативно
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Донецкой Народной Республики начался отопительный сезон, и в Минстрое заверили, что все возможные аварии будут устранятся быстро, поскольку Министерство обладает достаточными резервами материалов. Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

— Основная наша задача была подготовить жилой фонд и объекты социального фонда к предстоящей зиме. Все необходимые работы были проведены весной и летом. Запуск тепла произошёл по графику, и в принципе, все котельные на сегодняшний день в работе, — отчитался Сергей Наумец. — Аварийные ситуации могут возникать, но мы располагаем необходимым резервом материалов для устранения аварийных ситуаций по всей Республике, — заверил он.

Отметим, что, согласно отчёту Минстроя, в первую очередь тепло подаётся в больницы, школы, детские сады и другие важные объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что отопительный сезон в Донецкой Народной Республики начался согласно плану 15 октября.

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