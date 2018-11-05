В результате обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой повреждён жилой дом

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-05T10:56:13+03:00

Обстрел, в результате которого произошли разрушения, был зафиксирован в субботу, 3 ноября

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Вооружённые силы Украины ведут ежедневные обстрелы в ДНР, и информация о них уточняется даже спустя несколько дней. Так в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе в результате обстрела со стороны украинских силовиков 3 ноября в Ясиноватой был повреждён жилой дом. Уточнённые данные были переданы сегодня, 5 ноября.

— По уточнённым данным, 3 ноября в результате обстрела со стороны ВСУ повреждение получил жилой дом в населённом пункте Ясиноватая, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел был зафиксирован с 19:50 до 20:10 в субботу, 3 ноября. Украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой со своих позиций в районе населённого пункта Авдеевка и применили крупнокалиберные пулемёты. В результате был повреждён повреждение кровли получил жилой дом №51 по улице Курортная.

К счастью, никто из мирных жителей Республики не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия использовала 120 единиц различных боеприпасов для обстрелов территории ДНР. Было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.