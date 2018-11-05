Обстрелы в ДНР: в Горловке повреждены линии электропередач
Вооружённые силы Украины не прекращают ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 15 нарушений режим прекращения огня. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Головка, Спартак, Донецк (посёлок шаъты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское, Безыменное, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
В результате обстрелов в посёлке шахты Глубокая (Горловка) были перебиты линии электропередач. На данный момент повреждения уже устранены.
Жертв среди мирного населения Республики не зафиксировано. Также на данный момент нет сообщений о других повреждениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Отметим, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 120 единиц различных боеприпасов, что в 6 раз больше, чем в предыдущие сутки.
Напомним, что сутками ранее, 3 ноября, украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня.