2018-11-05T10:30:36+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: в Горловке повреждены линии электропередач

Украинские силовики продолжают постоянные обстрелы в ДНР. Количество применяемых боеприпасов увеличилось в шесть раз
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины не прекращают ежедневные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 15 нарушений режим прекращения огня. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Головка, Спартак, Донецк (посёлок шаъты Трудовская), Старомихайловка, Ленинское, Безыменное, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате обстрелов в посёлке шахты Глубокая (Горловка) были перебиты линии электропередач. На данный момент повреждения уже устранены.

Жертв среди мирного населения Республики не зафиксировано. Также на данный момент нет сообщений о других повреждениях в результате вооружённой агрессии украинской армии.

Отметим, что за минувшие сутки украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 120 единиц различных боеприпасов, что в 6 раз больше, чем в предыдущие сутки.

Напомним, что сутками ранее, 3 ноября, украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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