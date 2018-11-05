Почти две тысячи человек в посёлке Давыдовка остались без воды

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-05T09:55:11+03:00

На ВНС «Давыдовка» вышло из строя электрооборудование, что привело к прекращению подачи воды в частный сектор Шахтёрска

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Вот уже четыре дня почти две тысячи жителей посёлка Давыдовка в городе Шахтёрске не получают воду из своих кранов, потому что 1 ноября на водо-насосной станции «Давыдовка» вышло из строя электрооборудование. Попытка запустить его в субботу, 3 ноября, ничего не дала. Тем не менее, решение данной проблемы назначено на сегодня, 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— 4 ноября состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в администрации г. Шахтерск. Установление причины неисправности запланировано на 05.11.2018 с привлечением электроизмерительной лаборатории, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Отметим, что вечером 3 ноября на станции был установлен резервный электродвигатель, однако по неустановленным причинам вместо запуска оборудования произошло полное отключение напряжения.

Напомним, что без воды в посёлке Давыдовка остались 1 979 человек.