2018-11-05T08:58:03+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: на линии соприкосновения очередное обострение

Украинская армия вновь усилила обстрелы в ЛНР. Применяются миномёты, осколочные гранаты и стрелковое оружие
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины в шесть раз увеличили обстрелы в ЛНР по сравнению с предыдущими сутками. Огонь вёлся с применением миномётов, осколочных гранат и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Желобок, Донецкий, Голубовское, Золотое-5 (Михайловка) и Нижнее Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинская армия выпустила по территории Луганской Народной Республики20 мин калибром 120 миллиметров, 10 мин калибром 82 миллиметра, 68 осколочных гранат БМП-1, 7 осколочных гранат СПГ-9, 18 гранат АГС-17. Также для обстрелов ЛНР применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 4 ноября, украинская армия всего один раз нарушила режим тишины, обстреляв населённый пункт Лозовое.

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