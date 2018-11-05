Обстрелы в ЛНР: на линии соприкосновения очередное обострение

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-05T08:58:03+03:00

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Вооружённые силы Украины в шесть раз увеличили обстрелы в ЛНР по сравнению с предыдущими сутками. Огонь вёлся с применением миномётов, осколочных гранат и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Желобок, Донецкий, Голубовское, Золотое-5 (Михайловка) и Нижнее Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Украинская армия выпустила по территории Луганской Народной Республики20 мин калибром 120 миллиметров, 10 мин калибром 82 миллиметра, 68 осколочных гранат БМП-1, 7 осколочных гранат СПГ-9, 18 гранат АГС-17. Также для обстрелов ЛНР применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 4 ноября, украинская армия всего один раз нарушила режим тишины, обстреляв населённый пункт Лозовое.