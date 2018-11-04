В незалежной началась травля на экс-игрока «Шахтера» Алексея Гая: он не увидел российской агрессии на Донбассе

4 Нояб. 23:27 2018-11-04T23:38:23+03:00

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После того, как бывший игрок футбольного клуба «Шахтер» заявил, что не видит никакой российской агрессии на Донбассе, на него обрушился гнев украинских ультрас.

На одном из матчей регулярного чемпионата незалежной футбольные фанаты скандировали речевки против Гая: «Ватный, ватный Леша Гай – В рашку, рашку уезжай».

Сейчас Алексей Гаи выступает за «Олимпик», в этот клуб он перешел из Краснодарской команды, где провел два года, с 2016-го по 2018-й. Находясь именно в России, футболист понял, какое на самом деле отношение россиян к украинцам.

"Ватный ватный Леша Гай, В рашку рашку уезжай" - Это первый привет.

- Там никто не хочет уничтожать Украину. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Но не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечку не держал, как говорится, - заявил тогда спортсмен.

Алексей Гай сейчас выступает за украинский "Олимпик"

Гай добавил, что если бы Украина захотела, она бы смогла прекратить войну в Донбассе, и даже неважно будет ли он в составе незалежной.