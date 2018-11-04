Юлия Чичерина спела для военнослужащих ЛНР в прифронтовом Кировском

4 Нояб. 22:06 2018-11-04T22:06:38+03:00

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Российская певица Юлия Чичерина провела сегодня насыщенных день, который окончился вечерним концертом в Луганске при сопровождении симфонического оркестра филармонии столицы Республики. А в первой половине дня рок-исполнительница посетила фронтовой поселок Желобок и прифронтовой город Кировск, где спела для военнослужащих Народной милиции ЛНР и их семей.

- Очень рада встрече с вами, рада оказаться в этом городе, давно про него слышу. И вот я здесь, - сказала Чичерина перед началом концерта. - Очень бы хотелось, чтобы поскорее это все закончилось. Такая природа, такие дубы там, в Желобке, – развесистые, шикарные, так красиво, такие травы. Хочется, чтобы тут был скорее уже мир.

Юлию пригласило командование Народной милиции ЛНР. Артистка с радостью приняла приглашение.

Юлия Чичерина выступила для военнослужащих НМ ЛНР и их семей в прифронтовом Кировске..Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина посетила по приглашению военнослужащих НМ ЛНР прифронтовой Кировск, где выступила для бойцов Народной милиции и членов их семей.

- От лица командования, от всех военнослужащих Народной милиции и от себя лично хочу поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв приехать на передовую. Вы – просто бесстрашная женщина, - сказал Чичериной официальный представитель Народной милиции ЛНР.