Чичерина выступила в Луганске с симфоническим оркестром

4 Нояб. 21:42 2018-11-04T21:45:10+03:00

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Российская исполнительница Юлия Чичерина выступила под аккомпанемент симфонического оркестра луганской академической филармонии столице ЛНР.

- Донбасс для меня это страна счастья. Я восхищаюсь фантастическим духом жителей ЛНР и ДНР, которые, несмотря ни на что, всегда оптимистичны, добры и открыты, - сказала Юлия после концерта. - Я обожаю Луганск. У нас с луганскими зрителями особенная связь, потому что мы сблизились за время военных действий.

Также, сегодня, Чичерина посетила фронтовые поселок Желобок и город Кировское.

- Я была на Желобке у бойцов. Там страшно. А в Кировске для жителей выступала. Был формат творческого вечера. Такая атмосфера, для меня не очень привычная, я же все равно рок-группа, я с музыкантами играю, а тут мне пришлось с гитарой, трубодур… Это своеобразно и оставляет большой след, - рассказала Чичерина.