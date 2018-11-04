Порошенко предложил Турции ввести на Донбасс своих миротворцев

4 Нояб. 19:47 2018-11-04T19:47:39+03:00

И намекнул, что рассчитывает на финансовую помощь на восстановление разрушенных городов

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На встрече президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Тайипа Эрдогана, гарант конституции незалежной пригласил турецких миротворцев, которые находятся в миссии ООН зайти на Донбасс.

- Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе и поддержку решения относительно размещения миротворцев в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, - говорит Порошенко. - Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение свое миротворческой миссии в составе ООН.

Кроме этого Порошенко намекнул Эрдогану, что рассчитывает на его финансовую помощь для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

- Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА), - сказал украинский президент на пресс-конференции в Стамбуле. - В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом.