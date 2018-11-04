2018-11-04T19:47:39+03:00
Политика

Порошенко предложил Турции ввести на Донбасс своих миротворцев

И намекнул, что рассчитывает на финансовую помощь на восстановление разрушенных городов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: el-murid.livejournal.comФото: el-murid.livejournal.com
Изменить размер текста:

На встрече президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Тайипа Эрдогана, гарант конституции незалежной пригласил турецких миротворцев, которые находятся в миссии ООН зайти на Донбасс.

- Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в том числе и поддержку решения относительно размещения миротворцев в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН, - говорит Порошенко. - Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение свое миротворческой миссии в составе ООН.

Кроме этого Порошенко намекнул Эрдогану, что рассчитывает на его финансовую помощь для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

- Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА), - сказал украинский президент на пресс-конференции в Стамбуле. - В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В незалежной началась травля на экс-игрока «Шахтера» Алексея Гая: он не увидел российской агрессии на Донбассе
Юлия Чичерина спела для военнослужащих ЛНР в прифронтовом Кировском
Чичерина выступила в Луганске с симфоническим оркестром
В Донецке состоялся открытый чемпионат по панкратиону среди силовых структур ДНР
ОБСЕ: Народная милиция ЛНР не стреляла по нашему беспилотнику
Министр культуры ДНР Михаил Желтяков предложил установить памятник Александру Захарченко
В Донецке заложили парк имени Александра Захарченко
Енакиевско-Дунайский мотострелковый полк был награждён орденом «За оборону Донецка»
Самоволки в моде: два ВСУшника дезертировали из части, прихватив с собой АК-74
В Украине разработали «беспилотник-камикадзе»
ПВО Республики сбили два ударных беспилотника в районе Саханки
Выборы в ДНР 2018: агитационная компания продлится до 9 ноября включительно
Ольга Позднякова: процедура выездного голосования проводиться будет
Выборы в ДНР 2018: ожидается прибытие международных наблюдателей из 14 стран
Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: вместо того, чтобы отдать долг, подожгли машину