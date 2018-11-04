В Донецке состоялся открытый чемпионат по панкратиону среди силовых структур ДНР
Сегодня, 4 ноября, в Донецк прошёл открытый чемпионат по панкратиону среди силовых структур ДНР, в котором приняли участие более пятидесяти спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.
— В соревновании приняли участие более 50 спортсменов из различных силовых ведомств республики, в том числе и представители спортивного клуба армии. Военнослужащие показали яркие и бескомпромиссные противостояния, в ходе которых завоевали две золотые и две бронзовые медали, а также заняли второе общекомандное место, — сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Это соревнование было посвящено памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, который трагически погиб во взрыве в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Напомним, сегодня был заложен парк имени Александра Захарченко.
Подробнее об этом событии читайте в материале наших корреспондентов.