2018-11-04T16:39:52+03:00
Политика

ОБСЕ: Народная милиция ЛНР не стреляла по нашему беспилотнику

Ранее наблюдатели в своем отчете указали, что стрельбу по дрону вели с территории Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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2 ноября в отчете миссии ОБСЕ было сказано, что их беспилотный летательный аппарат был обстрелян с территории ЛНР. На следующий день наблюдатели выступили с опровержением. Они заявили, что Народная милиции Республики не причастна к стрельбе по дрону.

- Благодарю сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за своевременное и оперативно проведенное детальное разбирательство по факту обстрела 1 ноября беспилотного летательного аппарата миссии, - говорит официальный представитель оборонного ведомства Республики Андрей Марочко. - В результате разбирательства сотрудники миссии сняли с Народной милиции ЛНР необоснованные обвинения в обстреле беспилотника. В отчете за 2 ноября представители миссии указывали, что беспилотник был обстрелян, якобы, с территории ЛНР.

В новом отчете говорится о некоем мужчине, находящимся на подконтрольной Киеву территории, между населенными пунктами Желтым и Лопаскино, который вел стрельбу из автомата по БПЛА Международных наблюдателей.

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