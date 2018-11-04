Министр культуры ДНР Михаил Желтяков предложил установить памятник Александру Захарченко

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-04T16:30:07+03:00

По его мнению, для этого необходимо организовать конкурс на лучший макет скульптуры

Изменить размер текста: A A

Министр культуры Михаил Желтяков, который высадил одну из туй на закладке парка имени Александра Захарченко в Калининском районе Донецка, заявил, что первому Главе Республики нужно установить памятник.

- По моему мнению, среди художников надо провести конкурс на лучший макет скульптуры, который выберут все жители Республики. Он, как и мы, является частью истории – его подвиг необходимо увековечить, - сказал Михаил Васильевич.

Напомним, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в самое ближайшее время в музее Великой Отечественной войны откроется экспозиция, посвященная Александру Захарченко.