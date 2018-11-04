2018-11-04T16:27:42+03:00
Политика

В Донецке заложили парк имени Александра Захарченко

В Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
В Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств РеспубликиВ Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В Калининском районе для увековечивания памяти о первом избранном руководителе Республики был заложен парк имени Александра Захарченко.

Около пикник-парка «Роща» собрались главы городов и районов, воинские командиры, общественные деятели и кадеты. Все хотели собственноручно посадить деревья, чтобы спустя годы, прогуливаясь здесь с детьми, вспоминать об историческом дне.

Место для парка выбрали живописное. С одной стороны открывается вид на городские высотки, с другой – на терриконы, которые покрыли донецкие степи. Рядом красуется небольшой лесок.

- Александр Захарченко был всегда с народом. Он прошел не легкий путь и был не просто Главой Республики - он возглавил исторический процесс. Могу сказать с уверенностью, что наша задача – добиться преемственности поколений, - сказа на открытии временно исполняющий обязанности Главы Денис Пушилин. - Я уверен, что мы назовем именем Александра Владимировича скверы, улицы, площади. Мы будем двигаться в этом направлении вместе с вами.

Денис Владимирович высадил одну из сосен, которая будет расти сразу на входе в парк. Всего было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики. Практически каждый город прислал по несколько деревьев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке состоялся открытый чемпионат по панкратиону среди силовых структур ДНР
ОБСЕ: Народная милиция ЛНР не стреляла по нашему беспилотнику
Министр культуры ДНР Михаил Желтяков предложил установить памятник Александру Захарченко
Енакиевско-Дунайский мотострелковый полк был награждён орденом «За оборону Донецка»
Самоволки в моде: два ВСУшника дезертировали из части, прихватив с собой АК-74
В Украине разработали «беспилотник-камикадзе»
ПВО Республики сбили два ударных беспилотника в районе Саханки
Выборы в ДНР 2018: агитационная компания продлится до 9 ноября включительно
Ольга Позднякова: процедура выездного голосования проводиться будет
Выборы в ДНР 2018: ожидается прибытие международных наблюдателей из 14 стран
Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: вместо того, чтобы отдать долг, подожгли машину