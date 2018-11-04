В Донецке заложили парк имени Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-04T16:27:42+03:00

В Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики

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В Калининском районе для увековечивания памяти о первом избранном руководителе Республики был заложен парк имени Александра Захарченко.

Около пикник-парка «Роща» собрались главы городов и районов, воинские командиры, общественные деятели и кадеты. Все хотели собственноручно посадить деревья, чтобы спустя годы, прогуливаясь здесь с детьми, вспоминать об историческом дне.

Место для парка выбрали живописное. С одной стороны открывается вид на городские высотки, с другой – на терриконы, которые покрыли донецкие степи. Рядом красуется небольшой лесок.

- Александр Захарченко был всегда с народом. Он прошел не легкий путь и был не просто Главой Республики - он возглавил исторический процесс. Могу сказать с уверенностью, что наша задача – добиться преемственности поколений, - сказа на открытии временно исполняющий обязанности Главы Денис Пушилин. - Я уверен, что мы назовем именем Александра Владимировича скверы, улицы, площади. Мы будем двигаться в этом направлении вместе с вами.

Денис Владимирович высадил одну из сосен, которая будет расти сразу на входе в парк. Всего было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики. Практически каждый город прислал по несколько деревьев.