2018-11-04T14:34:42+03:00
Политика

Самоволки в моде: два ВСУшника дезертировали из части, прихватив с собой АК-74

Небоевые потери в рядах ВСУ скрывают от вышестоящего командования
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Самоволки военнослужащих ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» не редкость. Бегут постоянно. На это сильно влияет морально-психологическое состояние, которое продолжает оставаться на критически низком уровне. 2 ноября из-за неуставных отношений между военнослужащими ещё два бойца ВСУ дезертировали из части. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- При побеге военнослужащие взяли с собой личное оружие АК-74 и боекомплект к нему. Командованием бригады организованы поисковые мероприятия, - отметил Марочко. - В вышестоящий штаб об этом происшествии командир бригады Зубанич доклад не произвел.

Подполковник добавил, что небоевые потери в рядах ВСУ также скрывают от вышестоящего командования.

- В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение один военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в населенном пункте Золотое, – добавил официальный представитель оборонного ведомства.

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