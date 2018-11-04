Самоволки в моде: два ВСУшника дезертировали из части, прихватив с собой АК-74

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-04T14:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Самоволки военнослужащих ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил» не редкость. Бегут постоянно. На это сильно влияет морально-психологическое состояние, которое продолжает оставаться на критически низком уровне. 2 ноября из-за неуставных отношений между военнослужащими ещё два бойца ВСУ дезертировали из части. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- При побеге военнослужащие взяли с собой личное оружие АК-74 и боекомплект к нему. Командованием бригады организованы поисковые мероприятия, - отметил Марочко. - В вышестоящий штаб об этом происшествии командир бригады Зубанич доклад не произвел.

Подполковник добавил, что небоевые потери в рядах ВСУ также скрывают от вышестоящего командования.

- В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение один военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в населенном пункте Золотое, – добавил официальный представитель оборонного ведомства.