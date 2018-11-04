2018-11-04T13:58:55+03:00
Политика

ПВО Республики сбили два ударных беспилотника в районе Саханки

Украинские силовики направили три ударных беспилотных летательных аппарата к Саханке. Два были сбиты силами противовоздушной обороны
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив ДАНФОТО: архив ДАН
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Вчера, 3 ноября, около 17:00 в районе населённого пункта Саханка военнослужащими Народной милиции Донецкой Народной Республики были замечены три беспилотных летательных аппарата. По ним был открыт сосредоточенный огонь. Об этом сегодня, 4 ноября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— За прошедшие сутки дежурные средства ПВО НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БЛА в районе населенного пункта Саханка. Около 17:00 наблюдателями зафиксировано приближение трёх единиц БЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Противник предпринял попытку вывода летательных аппаратов из-под огня, совершая маневры, — рассказал Даниил Безсонов.

Он отметил, что два беспилотника были сбиты, один силам украинской армии удалось вывести. На месте падения сбитых беспилотных летательных аппаратов зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы.

Напомним, что 29 октября украинские силовики обстреляли зажигательными снарядами с беспилотных летательных аппаратов мирные дома в Старомихайловке, а после открыли огонь по приехавшим пожарным.

Подробнее о случившимся читайте в материале нашего корреспондента.

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