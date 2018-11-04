Выборы в ДНР 2018: агитационная компания продлится до 9 ноября включительно

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-04T13:19:45+03:00

Ольга Позднякова отметила, что выборы в ДНР 2018 пройдут по всем законам и в соответствии с международной практикой

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В ЦИК Республики готовы провести выборы в ДНР 2018 по всем правилам. В частности, это касается агитационной компании и дня тишины. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказала председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

— Для всех участников избирательной кампании, будь то кандидат на должность Главы ДНР или общественное движение, выдвинувшее республиканский список кандидатов в депутаты, агитационная работа должна быть прекращена 9 ноября, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.

10 ноября, за сутки до начала выборов, наступит «день тишины», когда любая предвыборная агитация запрещена и жители Республики могут окончательно определиться со своим выбором.

Напомним, выборы Главы Республики и депутатов Народного Совета ДНР пройдут ровно через неделю 11 ноября. На данный момент ЦИК Донецкой Народной Республики внимательно следит за ходом агитационной компании.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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