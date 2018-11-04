СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-04T12:41:26+03:00

Кроме того, процедура досрочного голосования предусмотрена для военнослужащих ДНР, которые постоянно находятся на передовой

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В Донецкой Народной Республике будет проведено выездное голосование для тех граждан, которые по состоянию здоровья или другой уважительной причине не смогут прийти на избирательные участки. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказала председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

— Процедура выездного голосования проводиться будет. В первую очередь, оно предусмотрено для граждан, которые по состоянию здоровья не могут посетить избирательный участок или находятся на территориях, значительно отдаленных от помещений для голосования. Заявки от граждан должны быть поданы в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее 18:00 11 ноября. Но следует понимать, что для удовлетворения данного требования причина должна быть признана уважительной, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.

Кроме того, с 6 по 10 ноября будет проведена процедура предварительного голосования для военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые постоянно находятся на передовой, на линии соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что на выборы в Донецкую Народную Республику приедут, как минимум, 34 международных наблюдателя из 14 стран мира.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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