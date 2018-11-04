2018-11-04T12:41:26+03:00
Общество

Ольга Позднякова: процедура выездного голосования проводиться будет

Кроме того, процедура досрочного голосования предусмотрена для военнослужащих ДНР, которые постоянно находятся на передовой
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта slovoidilo.uaФОТО: архив сайта slovoidilo.ua
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике будет проведено выездное голосование для тех граждан, которые по состоянию здоровья или другой уважительной причине не смогут прийти на избирательные участки. Об этом Донецкому Агентству Новостей рассказала председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

— Процедура выездного голосования проводиться будет. В первую очередь, оно предусмотрено для граждан, которые по состоянию здоровья не могут посетить избирательный участок или находятся на территориях, значительно отдаленных от помещений для голосования. Заявки от граждан должны быть поданы в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее 18:00 11 ноября. Но следует понимать, что для удовлетворения данного требования причина должна быть признана уважительной, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.

Кроме того, с 6 по 10 ноября будет проведена процедура предварительного голосования для военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые постоянно находятся на передовой, на линии соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что на выборы в Донецкую Народную Республику приедут, как минимум, 34 международных наблюдателя из 14 стран мира.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Читайте также:

Выборы в ДНР 2018: международные наблюдатели высоко оценили подготовку Республики

Пушилин: Выборы в ДНР состоятся в любом случае

ЦИК внимательно следит за соблюдением законодательства в процессе предвыборной агитации

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самоволки в моде: два ВСУшника дезертировали из части, прихватив с собой АК-74
В Украине разработали «беспилотник-камикадзе»
ПВО Республики сбили два ударных беспилотника в районе Саханки
Выборы в ДНР 2018: агитационная компания продлится до 9 ноября включительно
Выборы в ДНР 2018: ожидается прибытие международных наблюдателей из 14 стран
Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: вместо того, чтобы отдать долг, подожгли машину
В Украине усилили контроль за блокпостами на границах «ООС»
Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: хозяин автомобиля рассказал, что произошло
ЦИК внимательно следит за соблюдением законодательства в процессе предвыборной агитации
Обстрелы в ДНР: за минувшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим тишины
Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: автомобиль взорвался в Пролетарском районе столицы
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остаётся стабильно-напряжённой
Прокололись: ВСУ опубликовали доказательство того, что нарушают Минские соглашения
Мариуполь: потолок в аварийном общежитии чуть не упал на ребенка
Ярмарка на площади Ленина: представлены были около 50 производителей
Украинский Тайсон: командир ВСУ избил сержанта и покусал его за нос
Составлять карты минных полей ВСУ будут обучать инструкторы из Литвы
Тимошенко раскритиковала Минские соглашения и работу ОБСЕ и ООН на Донбассе
Взорванный украинскими диверсантами мост в ЛНР восстановят к маю 2019 года
Из украинских боевиков сформируют "летучие отряды"
Стали известны потери ВСУ за месяц
120 тонн гуманитарного груза доставил в Республику Красный Крест
ВСУ обстреляли ДНР из запрещенного оружия
Интересное кино: склад оружия в оккупированном Украиной селе
Выставка часов: от старинных ходиков до трофейных и специализированных
В Мариуполе разрушается площадь Независимости ММК Ильича