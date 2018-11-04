Выборы в ДНР 2018: ожидается прибытие международных наблюдателей из 14 стран
Более тридцати человек из разных стран мира приедут на выборы в ДНР 2018. Тем не менее, возможно, что это число увеличиться. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова рассказала Донецкому Агентству Новостей.
— Что касается международных наблюдателей, то на сегодняшний день получены подтверждения об участии в этом качестве на выборах от представителей 14 государств, всего – от 34 человек, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.
Регистрация международных наблюдателей продлиться до 5 ноября, поэтому эти цифры ещё могут измениться.
Напомним, что выборы международные наблюдатели из Турции, Испании и Нидерландов высоко оценили подготовку Республики к выборам Главы и депутатов Народного Совета ДНР, которые состоятся 11 ноября 2018 года.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.