2018-11-04T12:01:58+03:00
Общество

Выборы в ДНР 2018: ожидается прибытие международных наблюдателей из 14 стран

В ЦИК Республики рассказали, что выборы в ДНР 2018 пройдут под наблюдением 34 человек из 14 стран. Возможно, их будет ещё больше
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта vipstav.ruФОТО: архив сайта vipstav.ru
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Более тридцати человек из разных стран мира приедут на выборы в ДНР 2018. Тем не менее, возможно, что это число увеличиться. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова рассказала Донецкому Агентству Новостей.

— Что касается международных наблюдателей, то на сегодняшний день получены подтверждения об участии в этом качестве на выборах от представителей 14 государств, всего – от 34 человек, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.

Регистрация международных наблюдателей продлиться до 5 ноября, поэтому эти цифры ещё могут измениться.

Напомним, что выборы международные наблюдатели из Турции, Испании и Нидерландов высоко оценили подготовку Республики к выборам Главы и депутатов Народного Совета ДНР, которые состоятся 11 ноября 2018 года.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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