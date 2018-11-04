2018-11-04T11:31:00+03:00
Происшествия

Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: вместо того, чтобы отдать долг, подожгли машину

Хозяйка автомобиля сообщила, что взрыв машины в Донецке 3 ноября стал результатом бытовых разборок
Цесанна АНТОНЕНКО
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Стало известно, что взрыв машины в Донецке 3 ноября произошёл после поджога. Хозяйка автомобиля рассказала, почему это произошло и подчеркнула, что люди, совершившие это, ей известны. Об этом сообщил Донецкому Агентству Новостей депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

— Взрыв машины ВАЗ-2108, которая стояла во дворе возле дома, произошел на бытовой почве. Хозяйке автомобиля известен человек, который осуществил поджог, – это ее должник, — сообщил Владислав Бердичевский.

К счастью, в результате поджога и взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту поджога будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, что взрыв прогремел вчера, 3 ноября, около 20:30. Пожарные службы столицы отреагировали быстро.

Подробнее о произошедшем читайте в материале нашего корреспондента.

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