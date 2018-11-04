Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: хозяин автомобиля рассказал, что произошло

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-04T10:56:42+03:00

Стало известно, что взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября был не случайностью и не работой ДРГ

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Всплыли новые подробности о том, что взрыв в Донецке вечером 3 ноября прогремел на улице Щетинина. Владелец автомобиля сообщил, что те, кто это сделал известны, как и их мотивы. Об этом сообщил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

— По вчерашнему взрыву на Щетинина. На бытовой почве подпалили. Как говорит хозяин машины: те, кто это сделал, известны, — сообщил Владислав Бердичевский.

Информация о пострадавших до сих пор не поступала, однако по неподтверждённым данным никто в результате этого взрыва не пострадал и не погиб.

Больше подробностей о произошедшем вчера, 3 ноября, в Пролетарском районе столицы пока не известно.

Напомним, что взрыв прогремел вчера, 3 ноября, около 20:30. Пожарные службы столицы отреагировали быстро. Очевидцы сообщают, что карет скорой помощи не видели.

Подробнее о произошедшем читайте в материале нашего корреспондента.