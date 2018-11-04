ЦИК внимательно следит за соблюдением законодательства в процессе предвыборной агитации

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-04T10:38:33+03:00

В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что фаворитов у них нет

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До выборов Главы Донецкой Народной Республики и депутатов Народного Совета осталась ровно неделя. Уже в следующее воскресенье жители Республики отдадут свои голоса за одного из кандидатов. Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР рассказала Донецкому Агентству Новостей о том, какую деятельность ведёт сейчас ЦИК.

— Мы следим за агитационной деятельностью участников избирательной кампании: обращаю внимание, что это не контроль агитации как таковой, а мониторинг соблюдения норм и правил, которые установлены законодательством и нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии, — рассказала ДАН Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что для ЦИК нет аутсайдеров или фаворитов, потому что комиссия полностью объективна и соблюдает нейтралитет в отношении кандидатов.

Напомним, что выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета назначены на 11 ноября 2018 года. Согласно заверениям врио Главы Республики Дениса Пушилина выборы состоятся в любом случае.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.