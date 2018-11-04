2018-11-04T10:03:36+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: за минувшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим тишины

Украинская армия продолжает ежедневные обстрелы в ДНР, которые в первый выходной ноябрь немного ослабли
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Заиченко, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала. Более детальная информация о вчерашних обстрелах на данный момент уточняется.

Отметим, что за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 20 един различных боеприпасов.

Напомним, в предыдущие сутки было использовано 238 боеприпасов для обстрелов территории Республики.

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