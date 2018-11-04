Обстрелы в ДНР: за минувшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим тишины
Вооружённые силы Украины ведут постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Заиченко, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала. Более детальная информация о вчерашних обстрелах на данный момент уточняется.
Отметим, что за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 20 един различных боеприпасов.
Напомним, в предыдущие сутки было использовано 238 боеприпасов для обстрелов территории Республики.