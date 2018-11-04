2018-11-04T09:38:16+03:00
Происшествия

Взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября: автомобиль взорвался в Пролетарском районе столицы

В социальных сетях сообщают, что взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября прогремел на улице Щетинина
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: социальные сетиФОТО: социальные сети
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По не подтверждённым данным взрыв машины в Донецке вечером 3 ноября не унёс ничьей жизни. Очевидцы сообщают, что машина взорвалась возле дома №5 по улице Щетинина в Пролетарском районе столицы. Эту информацию подтвердил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

— По поводу взрыва, который многие слышали в Пролетарском районе Донецка. На улице Щетинина в районе пятого дома взорвалась машина, — сообщил Владислав Бердичевский.

Очевидцы отмечают, что взорвалась восьмёрка, пожарные подъехали оперативно, карет скорой помощи не видели. Есть вероятность, что во время взрыва никто не пострадал, однако официальных данных по этому поводу пока нет.

Сейчас информация о том, что послужило причиной взрыва, и есть ли пострадавшие в результате этого чрезвычайного происшествия уточняется.

Напомним, что это уже не первый взрыв автомобиля за этот год в Донецке.

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