2018-11-04T08:49:02+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остаётся стабильно-напряжённой

Украинская армия снизила обстрелы в ЛНР до одного за сутки
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают вести обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован вчера, 3 ноября, в 17:30. Огонь вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Светлодарск. По Лозовому выпустили 11 осколочных гранат спг-9.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, что сутками ранее, 2 ноября, Вооружённые силы Украины нанесли удары по населённому пункту Желобок и позициям Народной милиции Луганской Народной Республики в районе памятника Князю Игорю.

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