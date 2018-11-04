Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остаётся стабильно-напряжённой
Вооружённые силы Украины продолжают вести обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— По нашим данным Вооружённые силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
Обстрел был зафиксирован вчера, 3 ноября, в 17:30. Огонь вёлся с позиций украинской армии в районе населённого пункта Светлодарск. По Лозовому выпустили 11 осколочных гранат спг-9.
Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.
Напомним, что сутками ранее, 2 ноября, Вооружённые силы Украины нанесли удары по населённому пункту Желобок и позициям Народной милиции Луганской Народной Республики в районе памятника Князю Игорю.