2018-11-03T23:33:11+03:00
Политика

Прокололись: ВСУ опубликовали доказательство того, что нарушают Минские соглашения

Украинские военные опубликовали видео, где используют ударные беспилотные летательные аппараты
Никита МАКАРЕНКОВ
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В интернет ресурсах-незалежной появилось очередное видео с украинского беспилотника, на котором якобы уничтожается техника на позициях Народной милиции Луганской Народной Республики в районе Светлодарской дуги.

- Украинская пропаганда по невнимательности или другим причинам даже не смотрела то, что публикует, - заявил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко. - Использование ударных беспилотных летательных аппаратов запрещено, мы обращали на данный факт внимание международных наблюдателей, но реакции пока не последовало. Надеемся, что новый руководитель миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон даст оценку всех нарушений ВСУ Минских соглашений.

В описании видео говорится, что за эту атаку украинские военные получили премии.

- То есть командование ВСУ не только поощряет нарушение Минских договоренностей со своей стороны, но и не скрывает от международной общественности проявление агрессии со стороны ВСУ в нарушение всех существующих договоренностей, - добавил Марочко.

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