Мариуполь: потолок в аварийном общежитии чуть не упал на ребенка
Сегодня в общежитии Мариуполя на улице Баррикадной (Левый берег) произошло ЧП.
Как сообщили жители, в одной из квартир часть куска с потолка обвалилась на диван, сообщает сайт 0629.
- Накануне был дождь. Я укладывала ребенка спать, как вдруг услышала, что на потолке начало что-то хрустеть. Шум становился все громче. Не успела я забрать ребенка с дивана и уйти в другую комнату, как на это место обвалился кусок с потолка, - отметила местная жительница.
Что делать дальше, жительница дома не знает. Более того, это общежитие никто не обслуживает.
Оно уже давно находится в стадии разрушения, но брать его на баланс никто не хочет (ранее оно находилось на балансе предприятия "Азовжелезобетон").
В общежитии занято 18 квартир. Часть из них уже приватизирована. Тем не менее, общежитие находится в аварийном состоянии.
В Левобережной администрации сообщили, что это здание не находится на балансе в коммунальной собственности. В то же время, районные власти делают все возможное, чтобы поставить жителей в очередь на получение жилья, а также отселить.
При этом у нищей страны есть деньги на войну.