Мариуполь: потолок в аварийном общежитии чуть не упал на ребенка

СЕГОДНЯ 20:29 2018-11-03T20:30:23+03:00

Общежитие уже давно нуждалось в ремонте. Фото: 0629 com.ua

Плита упала на диван, где за несколько минут до этого лежал ребенок

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Сегодня в общежитии Мариуполя на улице Баррикадной (Левый берег) произошло ЧП.

Как сообщили жители, в одной из квартир часть куска с потолка обвалилась на диван, сообщает сайт 0629.

- Накануне был дождь. Я укладывала ребенка спать, как вдруг услышала, что на потолке начало что-то хрустеть. Шум становился все громче. Не успела я забрать ребенка с дивана и уйти в другую комнату, как на это место обвалился кусок с потолка, - отметила местная жительница.

Что делать дальше, жительница дома не знает. Более того, это общежитие никто не обслуживает.

Оно уже давно находится в стадии разрушения, но брать его на баланс никто не хочет (ранее оно находилось на балансе предприятия "Азовжелезобетон").

В общежитии занято 18 квартир. Часть из них уже приватизирована. Тем не менее, общежитие находится в аварийном состоянии.

В Левобережной администрации сообщили, что это здание не находится на балансе в коммунальной собственности. В то же время, районные власти делают все возможное, чтобы поставить жителей в очередь на получение жилья, а также отселить.

При этом у нищей страны есть деньги на войну.