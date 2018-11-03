Ярмарка на площади Ленина: представлены были около 50 производителей

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-03T17:34:20+03:00

Цены на товары были снижены до 30%

Изменить размер текста: A A

Продовольственная ярмарка в день работника сельского хозяйства открылась сегодня на площади Ленина в Донецке. Она собрала рекордное количество республиканских производителей – около полусотни.

- На площади Ленина проходила ярмарка, на которой свою продукцию представило рекордное количество товаропроизводителей ДНР – около 50. Присутствовали также новые виды товаров: подсолнечное масло холодного отжима и товары макеевской кролефермы «Донкрол». Качественную продукцию можно приобрести по сниженным ценам, – сказал и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Владимир Горячев.

Отметим, что жители и гости города могли приобрести на ярмарке мясную и рыбную продукцию, яйца, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, а также различную молочную продукцию по ценам производителей.

-Цены на ярмарке традиционно установлены значительно ниже обычных магазинных — от 5 до 30 процентов, в зависимости от группы и категории товаров, – добавил начальник отдела развития и регулирования пищевого производства министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Максим Семенов.