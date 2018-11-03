Украинский Тайсон: командир ВСУ избил сержанта и покусал его за нос

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-03T17:03:37+03:00

Избитый попал в госпиталь, а командир до сих пор служит

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В Харьковской области в 46-м отдельном батальоне 54-й бригады ВСУ «Донбасс» произошел конфликт между заместителем комбата и сержантом. По словам самого пострадавшего Земляного, инцидент произошел 22 октября.

-22 октября в палаточном городке батальона под Башкировкой я дежурил дневальным. В палатку зашел заместитель комбата, старший лейтенант Михаил Стребиж — позывной „Гайдук”. Ему показалось, что я пьяный и он тут же начал меня избивать, — сказал он.

Земляной отметил особую жестокость избивавшего.

-Бил с такой жестокостью, что сломал ребро, которое порвало мне лёгкое. Видимо, этого показалось офицеру мало, и он укусил меня за нос. После избиения мне стало плохо, приехали медики и диагностировали разрыв лёгкого, — сказал он.

Сержант добавил, что экспертиза подтвердила то, что он действительно был трезв. В настоящее время военный находится на лечении в Харьковском госпитале.

- Я написал заявление в ВСП (Военную службу правопорядка. — прим.ред.) и военную прокуратуру, но делу явно не хотят давать ход — избивший меня офицер по-прежнему служит в части, — подчеркнул он.