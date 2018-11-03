Составлять карты минных полей ВСУ будут обучать инструкторы из Литвы

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-03T16:15:55+03:00

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Инструкторы из Литвы уже прибыли в одну из бригад Вооруженных сил Украины. Их задача – научить солдат незалежной составлять карты минных полей. В последнее время участились случаи подрыва на своих же взрывчатках военнослужащих ВСУ.

- По информации нашей разведки, 1 ноября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, прибыли литовские военные инструкторы, - сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко. - Целью прибытия является обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей, в связи с участившимися случаями гибели и ранений военнослужащих ВСУ в результате подрывов на своих минно-взрывных устройствах, - пояснил Марочко.

Он отметил, что Украина, несмотря на взятые обязательства, продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения.