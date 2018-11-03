Тимошенко раскритиковала Минские соглашения и работу ОБСЕ и ООН на Донбассе

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-03T15:33:36+03:00

Кандидат на пост президента Украины считает, что международные наблюдатели не сработали должным образом, а «Минск» уже не несет той пользы, которая была во время подписания

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Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что события, происходящие на Донбассе – это всего лишь стресс-тест для незалежной, который показал в действии ООН, ОБСЕ и другие международный организации, которые направлены на сохранение мира.

- Международные институты в случае агрессии против Украины не сработали, - констатировала Юлия Владимировна.

Кроме этого, кандидат в президенты Украины отметила, что Минские договоренности не являются достаточными для достижения стабильного мира

- Мы должны сказать правду: минские договоренности, несмотря на весомый вклад Германии и Франции и личные мужественные усилия Ангелы Меркель, были необходимы во избежание полномасштабной военной эскалации тогда, но сегодня не являются достаточными для достижения всеохватывающего и стабильного мира, — сказала Тимошенко.