Взорванный украинскими диверсантами мост в ЛНР восстановят к маю 2019 года
Мост, расположенный на отрезке дороги «Луганск – Красный Луч», восстановят до мая 2019 года. Об этом сообщили власти Луганской Народной Республики
- Выделены деньги на строительство данного путепровода. В этом году мы приступим к подготовительным работам по строительству путепровода, - говорится в сообщении.
Напомним, что данная переправа была разрушена в результате диверсионной деятельности Украины 21 мая нынешнего года. Подрыв железобетонных опор был совершен путем закладки 18 килограммовой взрывчатки на высоте около шести метров.
- Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку, - рассказывали тогда в МГБ ЛНР.
Стоит отметить, что после осмотра разрушений специалистами был вынесен приговор – мост восстановлению не подлежит. Однако спустя время было принято решение начать строительство нового моста.