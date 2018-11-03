Взорванный украинскими диверсантами мост в ЛНР восстановят к маю 2019 года

СЕГОДНЯ 15:19 2018-11-03T15:20:15+03:00

Об этом сообщили власти Республики

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Мост, расположенный на отрезке дороги «Луганск – Красный Луч», восстановят до мая 2019 года. Об этом сообщили власти Луганской Народной Республики

- Выделены деньги на строительство данного путепровода. В этом году мы приступим к подготовительным работам по строительству путепровода, - говорится в сообщении.

Напомним, что данная переправа была разрушена в результате диверсионной деятельности Украины 21 мая нынешнего года. Подрыв железобетонных опор был совершен путем закладки 18 килограммовой взрывчатки на высоте около шести метров.

- Найдены осколки металла от взрывного устройства. Его тип и место закладки свидетельствует, что диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку, - рассказывали тогда в МГБ ЛНР.

Стоит отметить, что после осмотра разрушений специалистами был вынесен приговор – мост восстановлению не подлежит. Однако спустя время было принято решение начать строительство нового моста.