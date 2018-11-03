2018-11-03T13:57:32+03:00
Политика

Из украинских боевиков сформируют "летучие отряды"

Эти подразделения будут наделены неограниченными полномочиями
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Для противодействия несанкционированному перемещению оружия выбраны "самые лояльные" к власти боевики. Фото: www.2000.uaДля противодействия несанкционированному перемещению оружия выбраны "самые лояльные" к власти боевики. Фото: www.2000.ua
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Командование ВСУ сформировало отряды из числа боевиков «Азова» (организация, запрещенная в РФ) неограниченными полномочиями для противодействия несанкционированному перемещению оружия и боеприпасов в подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В целях недопущения бесконтрольного перемещения оружия и боеприпасов из числа наиболее лояльных к действующей власти боевиков полка НГУ «Азов» сформированы «летучие отряды», наделенные неограниченными полномочиями, по проверке пропускного режима на контрольных пунктах. Нацистам также предоставлено право проведения обысков украинских военнослужащих, выезжающих из зоны операции оккупационных сил, – сказал Басурин.

Он добавил, что командование «операции объединенных сил» (ООС) пытается противодействовать масштабным хищениям и вывозу из зоны конфликта оружия и боеприпасов. В настоящее время руководством минобороны и командованием ВСУ принято решение усилить все пункты пропуска на границах зоны ООС, а также в глубине страны. За последние две недели нацотрядом уже проведены задержания.

- Задержаны пять военнослужащих ВСУ за попытку вывоза 18 автоматов, шести гранатометов и боеприпасов к ним, фиктивно списанных на боевые действия выведенных из зоны ООС подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и 53-й отдельной механизированной, – добавил Басурин.

Уточняется, что в настоящее время военнослужащие ВСУ находятся под следствием, также вскрыты факты причастности представителей «волонтерских» организаций и СМИ к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

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