Стали известны потери ВСУ за месяц

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-03T13:05:42+03:00

И это только официальные данные

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В октябре 2018 года на Донбассе в так называемой зоне проведения ООС — операции Оккупационных сил, по информации украинской стороны, были ликвидированы 14 карателей.

Данные убитых украинских боевиков официально подтверждены. Большинство из них были уничтожены точным огнём снайперов республики. Сидели бы вы, хлопцы, дома, стоит ли идти умирать за интересы украинских олигархов и оставлять своих жён вдовами, а детей — сиротами?

Алексей «Скиф» Влодарский — военнослужащий 24-й ОШБ «Айдар» 53-й ОМБр, уничтожен пулей снайпера вблизи села Крымское 2 октября. Остались сестра, брат.

Юрий Фешко, 1994 года рождения — командир отделения 7-й «бешеной» роты 3-го мехбатальона 72-й ОМБр, ликвидирован 9 октября точным выстрелом в грудную клетку в результате обстрела из пулемёта на «Светлодарской дуге». Планировал учиться и получить офицерское звание. Остались родители, брат и невеста.

Роман Магас из 128-й ОГШБр погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Остались родители, жена и двое детей.

Сергей Дронов, 20 лет, погиб 10 октября во время выполнения боевого задания вблизи села Гранитное в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, от многочисленных осколочных ранений умер во время транспортировки в больницу. Остались родители.

Олеся Бакланова (на фото справа), 19 лет, ликвидирована 10 октября на боевой позиции у шахты «Бутовка» под Донецком, в 300 метрах от позиций Вооружённых сил ДНР. Смертельное пулевое ранение получила, когда выглянула из бойницы для осмотра боевых позиций через прибор ночного видения. Собиралась ехать сдавать сессию. Остались родители и брат.

Павел Стоянский — старший солдат 14-й ОМБр, уничтожен выстрелом из огнестрельного оружия с позиций защитников Донбасса.

Андрей Корна подорвался на взрывном устройстве с «растяжкой» 12 октября. У старшины 8-й механизированной роты 3-го мехбатальона 72-й ОМБр остались родители и старший брат.

Антон Моспан ликвидирован снайперским выстрелом в голову 15 октября. Остались родители и брат.

20-летний Андрей Бойко уничтожен 16 октября пулей снайпера в голову около города Марьинка. Осталась мать.

Павел Билик — стрелок-помощник гранатометчика механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 28-й ОМБр, ликвидирован 16 октября пулей снайпера. Остались родители и дочь-десятиклассница.

Александр Ур уничтожен снайпером в Волновахском районе 23 октября. Остались жена и годовалая дочь.

Пулемётчик 22-й ОМПБ «Харьков» 92-й ОМБр Александр Котяш погиб от пулевого ранения в зоне «ООС» 24 октября. Остались родители и два брата.

Дмитрий Дарий уничтожен в ночь на 28 октября снайпером в ходе боя вблизи села Крымское. Разведен, детей нет, осталась мать.

Виталий Онищук погиб 29 октября в районе Новоайдаровки. У солдата 59-й ОМПБр остались отец, жена и две дочери.

Кроме того, в зоне «ООС» в октябре погибли ВСУшники Александр Ятченко, Юлиан Цыганко, Олег Фомин и Ярослав Гаврилюк.

Ранее сообщалось, что по данным украинской стороны, в сентябре 2018 года в зоне карательной операции погибли 17 оккупантов.