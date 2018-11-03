120 тонн гуманитарного груза доставил в Республику Красный Крест
Шесть грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Донбасс.
Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отмечают, что транспорт въехал через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Новотроицкое».
- Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов, — говорится в сообщении.
Жители Донбасса получают гуманитарную помощь от различных международных организаций с августа 2014 года.
Кроме того, большую поддержку населению народных республик, вынужденному жить в условиях военного противостояния с Украиной, оказывает РФ. МЧС России регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои, десятки грузовиков доставляют нуждающимся медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.