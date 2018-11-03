120 тонн гуманитарного груза доставил в Республику Красный Крест

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-03T12:28:19+03:00

В основном это строительные материалы

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Шесть грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Донбасс.

Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отмечают, что транспорт въехал через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Новотроицкое».

- Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов, — говорится в сообщении.

Жители Донбасса получают гуманитарную помощь от различных международных организаций с августа 2014 года.

Кроме того, большую поддержку населению народных республик, вынужденному жить в условиях военного противостояния с Украиной, оказывает РФ. МЧС России регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои, десятки грузовиков доставляют нуждающимся медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.