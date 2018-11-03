2018-11-03T12:28:19+03:00
Политика

120 тонн гуманитарного груза доставил в Республику Красный Крест

В основном это строительные материалы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шесть грузовиков с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыли в Донбасс.

Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отмечают, что транспорт въехал через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Новотроицкое».

- Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 6 автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета "Красный Крест". Машины перевозили 120 тонн строительных материалов, — говорится в сообщении.

Жители Донбасса получают гуманитарную помощь от различных международных организаций с августа 2014 года.

Кроме того, большую поддержку населению народных республик, вынужденному жить в условиях военного противостояния с Украиной, оказывает РФ. МЧС России регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои, десятки грузовиков доставляют нуждающимся медикаменты, продовольствие, предметы первой необходимости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тимошенко раскритиковала Минские соглашения и работу ОБСЕ и ООН на Донбассе
Взорванный украинскими диверсантами мост в ЛНР восстановят к маю 2019 года
Из украинских боевиков сформируют "летучие отряды"
Стали известны потери ВСУ за месяц
ВСУ обстреляли ДНР из запрещенного оружия
Интересное кино: склад оружия в оккупированном Украиной селе
Выставка часов: от старинных ходиков до трофейных и специализированных
В Мариуполе разрушается площадь Независимости ММК Ильича
Мирдоброты.рф: в Луганске откроют портал взаимопомощи
Военные Республики сбили пять украинских беспилотников за неделю
Наев на Азовском море играет мышцами, опасаясь десантников ДНР
Наев приоткрыл планы: Будет ли главком ООС захватывать "серую зону"?
В Луганском цирке открылся фестиваль «Цирковое будущее»
Бойцы армии ДНР сбили пять украинских беспилотников
В прифронтовом Дебальцево открыли единый центр связи
Украинские политики, делая громкие заявления по Донбассу, надеются на высокий рейтинг на выборах в незалежной
«Комсомольская правда» запустила радиовещание в Горловке
Завтра в Донецке пройдет фестиваль моды "Краски осени"
В ДНР новый вице-премьер: Кто сменил Екатерину Матющенко
По рецепту ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]: Боевики ВСУ начали обстреливать ДНР боеприпасами, применяемыми в Сирии и Ираке
В Шахтерске 2000 домов без воды
Небоевые потери ВСУ: Под Песками «Урал» подорвался на мине, есть жертвы
Басурин: ВСУ за неделю разрушили девять домов в Докучаевске и Старомихайловке
Выборы в республиках Донбасса 2018: Киев мечтает о пустых избирательных участках
Куда сходить в Луганске 2018: Чем филармония порадует в ноябре
Обстрелы ДНР: мины ВСУ накрыли Горловку, Донецк и Ясиноватую
Выборы в ЛНР 2018: ЦИК разъяснила порядок голосования вне избирательного участка
День народного единства в Луганске 2018: После «Русской пробежки» и «Русских стартов» всех желающих угостят кулешом