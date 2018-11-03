ВСУ обстреляли ДНР из запрещенного оружия

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-03T11:24:44+03:00

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ВСУ продолжают ежедневно обстреливать ДНР. Только за прошедшие сутки они выпустили по Республике 238 раз. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

- За сутки ВСУ 19 раз обстреляли ДНР. Огонь вели из БМП, БТР, различных видов гранатомётов, 82-мм и 120-мм миномётов, а также крупнокалиберного и стрелкового оружия. В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Горловка - посёлок шахты имени Гагарина, Зайцево, Гольмовский, Донецк - Трудовские, Спартак, Крутая Балка, Васильевка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Коминтерново, – говорится в сообщении СЦКК.

Уточняется, что жертв среди мирных граждан не зафиксировано.