Интересное кино: склад оружия в оккупированном Украиной селе
Сотрудниками Национальной полиции Украины на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:
гранатометы РПГ-22 - 4 шт;
гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;
пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;
корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;
корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;
корпуса гранат РГН - 83 шт .;
корпуса гранат РГО - 29 шт .;
взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;
взрыватель УДО - 129 шт;
дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;
дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;
патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ - 80 шт;
выстрелы ВОГ-80 шт .;
выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;
патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;
патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.
«Принимаются меры по установлению личности причастного к указанному правонарушения», – говорится в сообщении.