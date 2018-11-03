Интересное кино: склад оружия в оккупированном Украиной селе

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-03T11:16:06+03:00

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Сотрудниками Национальной полиции Украины на Луганщине, в помещении бывшего кинотеатра села Щедрищево вблизи города Северодонецка обнаружен крупный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Во время осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили и изъяли:

гранатометы РПГ-22 - 4 шт;

гранатометные выстрелы ПГ-7 - 130 шт .;

пороховые заряды к выстрелам ПГ-7 - 140 шт .;

корпуса гранат РГД-5 - 6 шт .;

корпуса гранат Ф-1 - 84 шт .;

корпуса гранат РГН - 83 шт .;

корпуса гранат РГО - 29 шт .;

взрыватель УЗРГМ-2 - 194 шт .;

взрыватель УДО - 129 шт;

дымовая граната РДГ-2Б - 70 шт .;

дымовая мина ДМ-11 - 5 шт .;

патроны калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ - 80 шт;

выстрелы ВОГ-80 шт .;

выстрелы ВОГ-17М - 290 шт .;

патроны калибра 5,45 мм - 28 080 шт .;

патроны калибра 7,62 мм - 17 200 шт.

«Принимаются меры по установлению личности причастного к указанному правонарушения», – говорится в сообщении.