Выставка часов: от старинных ходиков до трофейных и специализированных

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-03T09:59:34+03:00

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Более сотни различных часов конца ХIХ – начала ХХI веков представлены на выставке «Хранители времени», открывшейся в четверг, 1 ноября, в малом выставочном зале Донецкого республиканского краеведческого музея.

Экспонаты выставки, отличающиеся по форме, дизайну и назначению, знакомят посетителей с удивительным миром часов, сообщает пресс-служба ДРКМ. Несомненно, привлекают внимание посетителей выставки старинные настенные часы с боем, привезенные в наш край в качестве трофея из Германии. Интересны часы «Восток-командирские» с символикой КГБ СССР производства Чистопольского часового завода. В экспозиции представлен и образец часов знаменитой фирмы «Rolex». Также среди экспонатов есть часы с радио, которые в Советском Союзе выпускал часовой завод «Луч» в Минске. Эти часы пользовались большой популярностью у советских альпинистов. В витринах можно увидеть специализированные часы — авиационные, шахматные, подводные, песочные. Особое место в экспозиции новой выставки занимают именные часы, принадлежавшие известным людям Донбасса.

- В таком формате выставка у нас проводится впервые. В экспозицию вошли предметы из фондовой коллекции музея и частных собраний. Также мне очень хочется поблагодарить наших граждан, которые в рамках акции «Дни дарения» передавали в дар музею свои часы – они тоже здесь представлены. Надеюсь, что просмотр этой выставки принесёт удовольствие её посетителям, — заявила главный хранитель фондов ДРКМ Марина Горбова.

Почётными гостями выставки стали представители Донецкого национального технического университета – старший преподаватель электротехнического факультета Андрей Землянский и его выпускник Александр Сухов. Именно они совместно с ещё несколькими коллегами в 2015 году дали вторую жизнь главным часам Донецка, установленным на здании Главпочтамта.

- Для нас было важно восстановить их, чтобы всем показать, что жизнь в Донецке продолжается. Наша рабочая группа состояла из преподавателей и студентов ДонНТУ, а также сотрудников часовой фирмы и Главпочтамта. Нами была произведена замена всей электрической части механизма, выполнена ревизия циферблата, всего механизма часов, заменены устройства первичных часов и музыкального боя. Все необходимые материалы собирались буквально по крупицам. Ревизия часового механизма была проведена специалистом нашей кафедры Владимиром Сидоровым. Кроме того, наши студенты Александр Сухов и Никита Поляков вложили огромные усилия в восстановление электрической части часового механизма. А часовая мануфактура выполнила ремонт всех стрелок и поставку необходимого оборудования – первичных часов и музыкального боя. Восстановленные часы рассчитаны на эксплуатацию еще в течение долгого ряда лет, — рассказал Андрей Землянский.

Как подчеркнула заместитель генерального директора Донецкого республиканского краеведческого музея по научно-методической работе Татьяна Рязанцева, часы – это больше, чем устройство для определения времени и элемент декора. Они несут в себе глубокую историческую и философскую нагрузку.

- На протяжении тысячелетий люди изобретали разные приспособления для измерения и слежения за временем. Виды часов поражают своим разнообразием. Но сегодня людям по-прежнему интересны механические часы, которые являются не только предметами интерьера, но и символами семейных традиций, истории, — сказала она.