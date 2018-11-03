В Мариуполе разрушается площадь Независимости ММК Ильича

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-03T08:44:19+03:00

Все, что в Украине названо "незалежным", обречено на плохую карму

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В 2001 году площадь возле плавбассейна «Нептун» обрела название – площадь Независимости. Как свидетельствует памятник, установленный здесь по этому случаю, свое название она получила по случаю первой годовщины принятия закона Украины про особенности приватизации комбината им. Ильича, сообщает сайт 0629.com.ua. Этот закон давал преимущественное право коллективу предприятия выкупить акции у государства и получить свое предприятие в коллективную собственность.

Напомним, с момента независимости Украины и до 2011 года контроль над ММК им. Ильича систематически пытались получить разные олигархические группы, в том числе и Ахметов.

Владимир Бойко, бывший гендиректор комбината, искал схемы, которые защитили бы его предприятие от захвата. И долгое время протекторат президента Кучмы плюс закон про особенности приватизации защищал комбинат от рейдеров.

Однако после избрания президентом Украины Виктора Януковича, ни закон про особенности приватизации, ни все остальные законы Украины, вместе взятые не смогли помешать тому, что произошло: коллектив потерял контроль над комбинатом – ММКИ перешел в собственность Рината Ахметова.

Со сменой хозяина, стала разрушаться не только структура коллективной собственности и традиции, десятилетиями закладываемые на предприятии. Разрушилось само понятие – «независимость комбината».

День комбината перестал отмечаться. А площадь Независимости стала разрушаться, как сама независимость предприятия. Да как и независимость страны.

И сегодня ни Мариупольский металлургический комбинат им. Зота Ильича, ни городская администрация не спешат сделать хотя бы что-то, чтобы привести центр Кальмиусского района в пристойный вид.