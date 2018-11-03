Мирдоброты.рф: в Луганске откроют портал взаимопомощи

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-03T08:17:34+03:00

С помощью сайта можно будет попросить о помощи или оказать ее самому

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Российский писатель и общественный деятель, почетный член Краснодарского центра ЮНЕСКО, вице-президент фонда "Светлый мир" Александр Усанин презентовал в Луганске интернет-проект общественной взаимопомощи "Мир. Добро. Ты", сообщает ЛИЦ.

Презентация состоялась в Луганском краеведческом музее в ходе конференции по вопросу формирования волонтерского корпуса в Луганской Народной Республике.

Усанин напомнил, что 2018 год в России объявлен Годом добровольца, поэтому созданный по его инициативе проект направлен на обеспечение оперативного и удобного взаимодействия между благотворителями и нуждающимися в рамках единого информационного пространства.

- Современные технологии позволяют это сделать. Речь идет о создании информационного портала – своего рода социальной благотворительной сети нового поколения, в которой каждый, которому нужна помощь, сможет обратиться к окружающим за помощью и получить ее. В функционал сайта заложены последние разработки в области программного обеспечения, - рассказал автор проекта.

Так, исходя из задумок разработчиков, помощь нуждающимся может быть оказана в трех основных вариантах: "Помочь делом", "Помочь финансово" и "Помочь вещами". Заходя на сайт, каждый человек сможет выбирать тот вариант помощи, которую он может оказать или хочет получить.

Другой целью проекта является реклама и освещение деятельности волонтерских движений, частных инициатив, благотворительных фондов. На сайте будет создан реестр всех благотворительных и просветительских организаций, молодежных спортивных и волонтерских движений. Там же будет освещаться их деятельность, рассказываться об осуществленных и осуществляемых в данный момент проектах. Системой сайта предусмотрено разделение аудитории на регионы и районы.

- И вот этот портал, он чем уникален – он дает возможность людям проявить все то хорошее, что у них есть. Сейчас люди не стали хуже, просто они стали меньше общаться, и поэтому они чувствуют себя уязвимыми: мы не знаем, кто у нас живет этажом выше, кто справа, слева. И у людей присутствует страх: "что случись - и никто не поможет". И вот этот элемент, который разъединяет людей – интернет - можно направить наоборот, на объединение. То есть мы решили создать портал общественной взаимопомощи, где каждый человек, которому нужна помощь, может обратиться за ней к окружающим. "мирдоброты.рф" даст людям чувство защищенности. Вы сможете посмотреть, кто в вашем дворе или в вашем подъезде в чем нуждается, - прокомментировал Усанин.

- Вся Россия с большим вниманием относится к тому, что происходит здесь, и мы всем сердцем с вами. Поэтому этот проект решили в первую очередь запустить в ЛНР, - сообщил он. - В данный момент программисты заканчивают его тестирование, и в середине ноября он будет запущен. Мы хотим его апробировать на Луганской Народной Республике, с одной стороны, потому, что вам он здесь нужнее, чем где бы то ни было еще. А с другой стороны, здесь люди более восприимчивы, имеют чувство локтя и взаимопомощи – военное положение вынуждает людей более активно помогать друг другу.

Портал будет открыт для пользователей Интернета с 15 ноября. Для этого необходимо набрать в поисковике браузера адрес "мирдоброты.рф". Также для смартфонов, работающих на платформе Android и ОS, будет доступно мобильное приложение.