2018-11-03T07:36:02+03:00
Политика

Военные Республики сбили пять украинских беспилотников за неделю

Украинские боевики используют беспилотники не только для разведки, но и для обстрелов Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что за прошедшую неделю силами ПВО ДНР было сбито пять украинских беспилотников.

- За прошедшую неделю средствами ПВО Народной милиции ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролёта над территорией республики, — заявил он во время брифинга.

В последнее время украинские БПЛА используются не только для разведки, но и для сбрасывания различных взрывающихся устройств. Часто объектами попадания становились дома мирных граждан.

Басурин подчеркнул, что в распоряжении ведомства имеются доказательства применения ВСУ ударных БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, на прошлой неделе с помощью беспилотников украинские боевики обстреляли Старомихайловку зажигательными снарядами.

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