Военные Республики сбили пять украинских беспилотников за неделю
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что за прошедшую неделю силами ПВО ДНР было сбито пять украинских беспилотников.
- За прошедшую неделю средствами ПВО Народной милиции ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролёта над территорией республики, — заявил он во время брифинга.
В последнее время украинские БПЛА используются не только для разведки, но и для сбрасывания различных взрывающихся устройств. Часто объектами попадания становились дома мирных граждан.
Басурин подчеркнул, что в распоряжении ведомства имеются доказательства применения ВСУ ударных БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры.
Напомним, на прошлой неделе с помощью беспилотников украинские боевики обстреляли Старомихайловку зажигательными снарядами.