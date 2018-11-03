Военные Республики сбили пять украинских беспилотников за неделю

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-03T07:36:02+03:00

Украинские боевики используют беспилотники не только для разведки, но и для обстрелов Республики

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Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что за прошедшую неделю силами ПВО ДНР было сбито пять украинских беспилотников.

- За прошедшую неделю средствами ПВО Народной милиции ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время пролёта над территорией республики, — заявил он во время брифинга.

В последнее время украинские БПЛА используются не только для разведки, но и для сбрасывания различных взрывающихся устройств. Часто объектами попадания становились дома мирных граждан.

Басурин подчеркнул, что в распоряжении ведомства имеются доказательства применения ВСУ ударных БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, на прошлой неделе с помощью беспилотников украинские боевики обстреляли Старомихайловку зажигательными снарядами.