Наев приоткрыл планы: Будет ли главком ООС захватывать "серую зону"?

СЕГОДНЯ 19:58 2018-11-02T19:58:32+03:00

Наев заявляет, что не готовится к продвижению, а разведка республик свидетельствует обратное. ФОТО: Штаб ООС

Наев заявляет, что не готовится к продвижению, а разведка республик свидетельствует обратное

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На линии соприкосновения на Донбассе не стихают обстрелы. Только по ДНР каждый день СЦЦК фиксирует 30 - 50 нарушений режима прекращения огня, и это только тяжелое вооружение.

Тем не менее, в интервью Би-би-си командующий операцией Объединенных сил (ООС), генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что никакой агрессии со стороны ВСУ нет.

С его слов, .украинские военные готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Якобы ВСУ будут действовать в соответствие с обстановкой на фронте.

Генерал напомнил фразу Порошенко о том, что Донбасс можно освободить только политико-дипломатическим путем.

Этот месседж Порошенко не устает повторять перед иностранными партнерами и получать от них летальное оружие для уничтожения людей на Донбассе.

Отвечая на вопрос корреспондента о продвижении украинских частей к линии соприкосновения , генерал сказал, что это не является приоритетом.

Наев добавил, что для ООС сейчас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт.

«Главное — стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения », — заявил Наев.

Генерал упомянул о том, что непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. Тем не менее, разведка ДНР и ЛНР регулярно фиксирует факты перемещения военной техники вблизи линии соприкосновения и подготовку к военным действиям.

Еще в сентябре Порошенко разрешил ВСУ стрелять по республикам из любого оружия.