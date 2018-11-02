В прифронтовом Дебальцево открыли единый центр связи

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-02T16:55:04+03:00

Единый центр связи Дебальцево будет обслуживать и близлежащие села

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ГП «Почта Донбасса» открыло единый центр связи в прифронтовом Дебальцево, который будет обслуживать жителей города и еще шести близлежащих сел. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Единый центр связи будет предоставлять расширенный спектр услуг жителям города, а также сел Калиновка, Санжаровка, Коммуна, Логвиново, Нижнее Лозовое, Новогригорьевка, - уточнили в «Почте Донбасса».

ЕЦС Дебальцево будет обслуживать более 11 тысяч человек. Он расположен по адресу улица Советская, 67.

Первый Единый центр связи открылся в июне 2017 года в здании столичного Главпочтамта. В ЕЦС жители могут получить индивидуальные консультации по оплате услуг ЖКХ, телекоммуникаций, интернета, фиксированной телефонии, приобрести стартовые пакеты «Феникс», пополнить счет, оформить курьерскую доставку и сделать почтовый перевод.