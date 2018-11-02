Украинские политики, делая громкие заявления по Донбассу, надеются на высокий рейтинг на выборах в незалежной

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-02T16:38:32+03:00

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, их предложения по созданию новых форматов для переговоров являются элементами предвыборной кампании

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В следующем году на Украине пройдут выборы президента и парламента. В связи с этим, украинские политики намерено используют вопрос Донбасса для поднятия своего рейтинга. Об этом в интервью российскому агентству «Интерфакс» заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

- На Украине скоро официально начнется президентская, а сразу за ней и парламентская кампании. Именно предстоящие выборы следует считать главной причиной появления в информационной повестке то экзотических новых рецептов урегулирования конфликта Киева и Донбасса, то замшелых предложений, всеми сторонами отброшенных несколько лет назад, – сказал Чеснаков.

Напомним, недавно лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила вести переговоры по Донбассу по «будапештскому формату».