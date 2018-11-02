«Комсомольская правда» запустила радиовещание в Горловке

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-02T16:23:34+03:00

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С 30 октября у жителей Горловки появилась возможность слушать радио «Комсомольская правда» - на частоте 104.4 FM. Сеть радиостанции «Комсомолки» насчитывает более 60 передатчиков по России. По счету это уже второй на территории Донецкой Народной Республики. Ранее радио «КП» вещало лишь в Донецке – на частоте 106.0 FM.

Радио «Комсомольское правда» - круглосуточное федеральное информационно-разговорное радио. Его запуск состоялся ещё в 2009 году. По данным исследовательской компании Mediascope за 2017 год, ежедневно радио «КП» слушает более 1 200 000 человек.

Кстати, 11 января этого года президент России Владимир Путин в рамках визита в Издательский дом «Комсомольская правда» побывал в студии Радио «КП». Владимир Путин в прямом эфире поприветствовал россиян, поздравил с прошедшими праздниками и пожелал здоровья и успехов.