В ДНР новый вице-премьер: Кто сменил Екатерину Матющенко
Заместитель министра финансов ДНР Татьяна Переверзева назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров. Соответствующий Указ врио Главы Республики Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте.
- Постановляю: освободить от исполнения обязанностей заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики исполняющего обязанности министра финансов Матющенко Екатерину Сергеевну, - говорится в тексте указа.
Другим указом Пушилин назначил нового и.о. заместителя председателя Совмина.
- Исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров назначить заместителя министра финансов Переверзеву Татьяну Викторовну, - гласит указ.
Оба документа вступили в силу с момента их подписания – 1 и 2 ноября 2018 года соответственно.