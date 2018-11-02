2018-11-02T15:37:52+03:00
Общество

В ДНР новый вице-премьер: Кто сменил Екатерину Матющенко

Екатерину Матющенко сменила Татьяна Переверзева
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Заместитель министра финансов ДНР Татьяна Переверзева назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров. Соответствующий Указ врио Главы Республики Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте.

- Постановляю: освободить от исполнения обязанностей заместителя председателя Совета министров Донецкой Народной Республики исполняющего обязанности министра финансов Матющенко Екатерину Сергеевну, - говорится в тексте указа.

Другим указом Пушилин назначил нового и.о. заместителя председателя Совмина.

- Исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров назначить заместителя министра финансов Переверзеву Татьяну Викторовну, - гласит указ.

Оба документа вступили в силу с момента их подписания – 1 и 2 ноября 2018 года соответственно.

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