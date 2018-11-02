2018-11-02T15:09:22+03:00
Политика

По рецепту ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]: Боевики ВСУ начали обстреливать ДНР боеприпасами, применяемыми в Сирии и Ираке

Боевики ВСУ начиняют взрывчаткой и поражающими элементами… огнетушители
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обстрелы ДНР. Фото: Оперативное командование РеспубликиОбстрелы ДНР. Фото: Оперативное командование Республики
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В ДНР обнаружили новые самодельные боеприпасы ВСУ.

- Мы видим, что тактика ИГИЛ [запрещенная в РФ организация] внедряется западными инструкторами и используется боевиками ВСУ, - сказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - К нам в руки попали «новые технологии» украинских карателей. Данное «изобретение» состоит из корпуса огнетушителя наполненного взрывчатым веществом и поражающими элементами, контактного взрывателя и твердотопливного двигателя от выстрела ручного противотанкового гранатомета. Это «чудо оружие» не может нанести особого урона позициям НМ ДНР, в связи с чем мы можем полагать, что оно предназначено для террористических атак по жилым районам Республики.

Басурин в очередной раз призвал мировое сообщество отказаться от содействия боевикам ВСУ и принудить украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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