2018-11-02T14:05:42+03:00
Общество

В Шахтерске 2000 домов без воды

В Шахтерске устраняют последствия поломки на водоносной станции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Две тысячи абонентов частного сектора в Шахтерске остались без воды из-за поломки на водоносной станции в поселке Давыдовка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В поселке Давыдовка города Шахтерска приостановка работы водонасосной станции вследствие выхода из строя электродвигателя насосного агрегата. В результате происшествия без водоснабжения остались 1979 абонентов частного сектора, - сказали в спасательном ведомстве Республики.

Сейчас коммунальщики ремонтируют вышедшую из строя насосную станцию. О сроках, в которые вода вернется в дома жителей Шахтерска, пока не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бойцы армии ДНР сбили пять украинских беспилотников
В прифронтовом Дебальцево открыли единый центр связи
Украинские политики, делая громкие заявления по Донбассу, надеются на высокий рейтинг на выборах в незалежной
«Комсомольская правда» запустила радиовещание в Горловке
Завтра в Донецке пройдет фестиваль моды "Краски осени"
В ДНР новый вице-премьер: Кто сменил Екатерину Матющенко
По рецепту ИГИЛ [запрещенная в РФ организация]: Боевики ВСУ начали обстреливать ДНР боеприпасами, применяемыми в Сирии и Ираке
Небоевые потери ВСУ: Под Песками «Урал» подорвался на мине, есть жертвы
Басурин: ВСУ за неделю разрушили девять домов в Докучаевске и Старомихайловке
Выборы в республиках Донбасса 2018: Киев мечтает о пустых избирательных участках
Куда сходить в Луганске 2018: Чем филармония порадует в ноябре
Обстрелы ДНР: мины ВСУ накрыли Горловку, Донецк и Ясиноватую
Выборы в ЛНР 2018: ЦИК разъяснила порядок голосования вне избирательного участка
День народного единства в Луганске 2018: После «Русской пробежки» и «Русских стартов» всех желающих угостят кулешом