В Шахтерске 2000 домов без воды

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-02T14:05:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Две тысячи абонентов частного сектора в Шахтерске остались без воды из-за поломки на водоносной станции в поселке Давыдовка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В поселке Давыдовка города Шахтерска приостановка работы водонасосной станции вследствие выхода из строя электродвигателя насосного агрегата. В результате происшествия без водоснабжения остались 1979 абонентов частного сектора, - сказали в спасательном ведомстве Республики.

Сейчас коммунальщики ремонтируют вышедшую из строя насосную станцию. О сроках, в которые вода вернется в дома жителей Шахтерска, пока не сообщается.