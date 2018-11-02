В Шахтерске 2000 домов без воды
В Шахтерске устраняют последствия поломки на водоносной станции
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Две тысячи абонентов частного сектора в Шахтерске остались без воды из-за поломки на водоносной станции в поселке Давыдовка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В поселке Давыдовка города Шахтерска приостановка работы водонасосной станции вследствие выхода из строя электродвигателя насосного агрегата. В результате происшествия без водоснабжения остались 1979 абонентов частного сектора, - сказали в спасательном ведомстве Республики.
Сейчас коммунальщики ремонтируют вышедшую из строя насосную станцию. О сроках, в которые вода вернется в дома жителей Шахтерска, пока не сообщается.