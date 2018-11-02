Басурин: ВСУ за неделю разрушили девять домов в Докучаевске и Старомихайловке

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-02T12:29:03+03:00

ВСУ за неделю более 150 раз нарушили «перемирие»

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ВСУ за прошедшую неделю 154 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв 17 городов и сел ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Всего за неделю зафиксировано 154 факта нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам 17 населенных пунктов Республики противник выпустил 158 мин калибром 120 и 82 миллиметров. В результате были повреждены девять домостроений в Докучаевске и поселке Старомихайловка, что на западе Донецка, - сказал Эдуард Александрович.

По его словам, применялись вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.